Уральская косметическая империя откроет свой первый магазин в Китае

Компания «Золотое Яблоко» откроет свой магазин в Шанхае
«Золотое Яблоко» займет целое здание
«Золотое Яблоко» займет целое здание Фото:

Сеть косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга в 2026 году откроет магазин в Шанхае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бьюти-ритейлера.

«На новом рынке „Золотое Яблоко“ впервые займет не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание: на первых этажах расположится большой магазин ретейлера, на верхних — азиатский хаб „Золотого Яблока“, который будет управлять бизнесом в регионе», — сообщили в компании. Кроме офлайн-формата будет работать и возможность заказать товары онлайн с доставкой по Шанхаю.

Для того чтобы выйти на китайский рынок, российские бренды должны будут пройти ряд процедур в соответствии с местным законодательством. На азиатском бьюти-рынке нужно приложить больше усилий на продвижение и адаптацию, а не только на сертификацию и необходимые регистрации.

«Китай станет седьмой страной присутствия „Золотого Яблока“ и первым восточно-азиатским рынком для нас. Выходя в Китай, „Золотое Яблоко“ может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции», — прокомментировал сооснователь и совладелец сети Иван Кузовлев.

В начале 2025-го URA.RU рассказывало, что ритейлер откроет первый офлайн-магазин в Саудовской Аравии. А в декабре 2024 года сеть в тестовом режиме запустила работу интернет-магазина в Дубае.

