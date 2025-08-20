В Екатеринбург везут русских Агату Кристи и Умберто Эко: где искать хедлайнеров

В Екатеринбурге с 22 по 24 августа пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Среди хедлайнеров числятся легендарный автор детективов Дарья Донцова и русский Умберто Эко Евгений Водолазкин, всех их можно будет встретить в Историческом сквере. Когда именитые писатели встретятся с поклонниками — в подборке URA.RU.
Дарья Донцова
Автор книжных серий «Любительница частного сыска Даша Васильева», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» проведет встречу 23 августа. Писательница поделится секретами продуктивности на главной сцене фестиваля в 17:30.
Наталья Керре
Кризисный психолог с 20-летним опытом работы написала восемь книг, среди популярных — «Вернуть вкус к жизни. Что делать, когда вроде все хорошо, но счастья и радости мало» и «Теплая кружка, мягкий плед. Как простые вещи помогают справиться с депрессией». Спикер встретится с екатеринбуржцами в 15:15 23 августа в лектории «Человек».
Павел Крашенинников
Председатель комитета Госдумы РФ является автором серии книг о становлении российского государства и права. 23 августа на фестивале «Красная строка» Крашенинников презентует книгу «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)». Мероприятие начнется в 12:30.
Евгений Водолазкин
Один из самых значимых современных русских писателей, чьи произведения покорили читателей и критиков по всему миру, встретится с поклонниками 24 августа. Автор книг «Лавр» и «Авиатор» выступит на главной сцене в 13:30.
Ася Лавринович
Писательница входит в число наиболее издаваемых авторов в 2024 году, а совокупный тираж ее книг превысил 1 млн экземпляров. Автор young adult романов о любви презентует новинку — «Мой первый круиз». Лавринович можно будет послушать на главной сцене в 16:30 24 августа.
