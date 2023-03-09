В пермском ТЦ открылся бюджетный ночной клуб с фиксированными ценами на напитки и еду

09 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Клуб работает по пятницам и субботам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пермском ТЦ «Алмаз» на месте ресторана Madera, который открылся осенью 2022 года, снова появилось новое заведение. Теперь там работает ночной клуб Fixbar с фиксированной стоимостью на все блюда и напитки. «Центр города, стильный интерьер, танцы до утра! Здесь каждый может быть королем вечеринки! Все напитки — 99 рублей, все блюда — 199 рублей», — указано в группе бара в соцсети «ВКонтакте». В меню есть салаты, бургеры, паста, брускетты, холодные и горячие закуски, десерты. Из напитков — коктейли, шоты, микс-дринки, пиво, безалкогольные напитки, чай и кофе. Клуб работает по пятницам и субботам с 21:00 до 06:00. Он находится на шестом этаже в помещении, где работал ресторан Madera. До него — там располагался танцевальный ресторан «Аурум». А еще раньше — клуб Panorama. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился новый вид фастфуда — булочки бриошь с начинкой внутри. Кафе Peekaboo открылось по адресу улица Краснофлотская, 15.

В пермском ТЦ «Алмаз» на месте ресторана Madera, который открылся осенью 2022 года, снова появилось новое заведение. Теперь там работает ночной клуб Fixbar с фиксированной стоимостью на все блюда и напитки. «Центр города, стильный интерьер, танцы до утра! Здесь каждый может быть королем вечеринки! Все напитки — 99 рублей, все блюда — 199 рублей», — указано в группе бара в соцсети «ВКонтакте». В меню есть салаты, бургеры, паста, брускетты, холодные и горячие закуски, десерты. Из напитков — коктейли, шоты, микс-дринки, пиво, безалкогольные напитки, чай и кофе. Клуб работает по пятницам и субботам с 21:00 до 06:00. Он находится на шестом этаже в помещении, где работал ресторан Madera. До него — там располагался танцевальный ресторан «Аурум». А еще раньше — клуб Panorama. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появился новый вид фастфуда — булочки бриошь с начинкой внутри. Кафе Peekaboo открылось по адресу улица Краснофлотская, 15.