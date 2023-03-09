Пермскому театру «У моста» построят новый склад взамен снесенного

10 марта 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

К зданию театра пристроят склад Фото: Сергей Русанов © URA.RU К зданию пермского театра «У моста» планируют сделать пристрой для складирования декораций. Старое помещение пришлось снести в 2021 году из-за прорыва теплосети. Как следует из документации на портале госзакупок, на строительство склада театр готов потратить 5,6 млн рублей. «Выполнение комплекса работ по строительству пристраиваемого склада к зданию МБУК «Театр «У Моста» по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,11. Начальная цена: 5 663 948,68 рубля», — указано в карточке закупки. Ранее URA.RU рассказывало о проблемах театра «У моста» с помещением — сейчас он расположен в здании дореволюционной постройки, к которому у пожарных есть претензии. Российский актер и режиссер Александр Калягин по этому поводу обращался к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Власти рассматривали разные варианты размещения театра, но пока он остается на прежнем месте. Что касается склада, то, как рассказывал худрук Сергей Федотов в интервью «Комсомольской правде», его пришлось снести после аварии на теплосетях еще в 2021 году.

К зданию пермского театра «У моста» планируют сделать пристрой для складирования декораций. Старое помещение пришлось снести в 2021 году из-за прорыва теплосети. Как следует из документации на портале госзакупок, на строительство склада театр готов потратить 5,6 млн рублей. «Выполнение комплекса работ по строительству пристраиваемого склада к зданию МБУК «Театр «У Моста» по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,11. Начальная цена: 5 663 948,68 рубля», — указано в карточке закупки. Ранее URA.RU рассказывало о проблемах театра «У моста» с помещением — сейчас он расположен в здании дореволюционной постройки, к которому у пожарных есть претензии. Российский актер и режиссер Александр Калягин по этому поводу обращался к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Власти рассматривали разные варианты размещения театра, но пока он остается на прежнем месте. Что касается склада, то, как рассказывал худрук Сергей Федотов в интервью «Комсомольской правде», его пришлось снести после аварии на теплосетях еще в 2021 году.