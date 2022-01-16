Пермского губернатора попросили не уничтожать театр «У Моста»

Этому зданию более 100 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К губернатору Пермского края Дмитрию Махонину обратилась профессор Казанского федерального университета, театровед Вера Шамина с призывом не уничтожать театр «У Моста» и найти lдля него новое помещение. Обращение размещено на официальном сайте театра.

«Я являюсь постоянным членом жюри Международного фестиваля Мартина МакДонаха и хорошо знаю этот театр как снаружи, так и изнутри. Театр „У Моста“ выселяют из своего дома, построенного буквально руками тех, кто там работает, дома, в котором выросло целое поколение выдающихся актеров. А вы там когда-нибудь были, уважаемый губернатор? Я не верю, что у человека, хоть раз побывавшего в этом театре, поднимется рука его уничтожить», — говорится в обращении.

Зданию театра «У Моста» по адресу Куйбышева,11 уже более 100 лет, оно не соответствует современным требованиям пожарной безопасности. Руководство театра получило более 40 предписаний от комиссии. Места, куда можно было бы переехать, — нет. Власти региона рассматривали в качестве вариантов Завод Шпагина, здание бывшего клуба ВКИУ (ул. Окулова, 5) и клуб ГУВД им. Ф. Э. Дзержинского (ул. Сибирская, 20), но окончательного решения принято пока так и не было.

«Театру нужны новые площади, где можно разместить удобные мастерские, цеха, гримерки. Насколько мне известно, вопрос этот поднимался давно, предлагались даже варианты, которые могли бы устроить театр, и все они почему-то отпадали. Наверное, потому, что эти площади понадобились кому-то другому, на ваш взгляд, более достойному? Опомнитесь, господин губернатор!», — добавила профессор.

По информации источника в правительстве края, 19 января по поручению губернатора Махонина состоится совещание под председательством вице-премьера Самойлова с участием представителей минкульта, городских властей и худрука театра «У Моста» Сергея Федотова. На нем обсудят вопрос помещения для театра.

От нехватки помещений страдает не только театр «У Моста». Ранее URA.RU сообщали, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предпочел Дворец спорта оперному театру. Он пояснил, что на новую сцену театра нет денег.

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