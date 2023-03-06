В ХМАО прокуратуру возмутил сайт с рекламой незаконных услуг

Фиктивная регистрация в РФ незаконна Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть интернет-сайт рекламирующий услуги фиктивной регистрации мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В свободном доступе размещалась информация о предоставлении услуг по временной регистрации (прописке) за денежное вознаграждение. Статьями 322.2 и 322.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан России и иностранцев по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ», — сообщили в ведомстве.

Для ограничения доступа к размещенной информации на интернет-портале прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать сайт. «Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к указанной информации заблокирован», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заблокировала несколько интернет-порталов где рассказывали, как воровать электроэнергию. По словам сотрудников ведомства, данные советы могут побудить граждан нарушить закон.