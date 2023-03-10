10 марта 2023

Власти ХМАО раскрыли сроки открытия приюта для бродячих животных в окружной столице

В Ханты-Мансийске приют для бродячих животных откроют в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Собачий приют. Донецк
В Ханты-Мансийске в 2024 году откроют приют для собак Фото:

В Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин в ходе прямой линии с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«В 2022 году начались работы по строительству приюта для безнадзорных животных в Ханты-Мансийске, произведены работы по проектированию и ограждению площадки. В этом году планируется завершить постройку вольеров и площадки для выгула, третий этап завершится осенью 2024 года», — сообщил Максим Ряшин в эфире прямой линии с Натальей Комаровой «Ответственный хозяин».

Отвечая на вопрос Комаровой о стоимости приюта, Ряшин сказал, что примерная стоимость составит сто миллионов рублей. Он пояснил, что работы идут поэтапно и окончательной сметы еще нет. Открытие приюта должно состояться 1 ноября 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани открыли приют для собак. В открытии принял участие глава города Иван Ямашев.

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В Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин в ходе прямой линии с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «В 2022 году начались работы по строительству приюта для безнадзорных животных в Ханты-Мансийске, произведены работы по проектированию и ограждению площадки. В этом году планируется завершить постройку вольеров и площадки для выгула, третий этап завершится осенью 2024 года», — сообщил Максим Ряшин в эфире прямой линии с Натальей Комаровой «Ответственный хозяин». Отвечая на вопрос Комаровой о стоимости приюта, Ряшин сказал, что примерная стоимость составит сто миллионов рублей. Он пояснил, что работы идут поэтапно и окончательной сметы еще нет. Открытие приюта должно состояться 1 ноября 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани открыли приют для собак. В открытии принял участие глава города Иван Ямашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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