Власти ХМАО раскрыли сроки открытия приюта для бродячих животных в окружной столице

В Ханты-Мансийске приют для бродячих животных откроют в 2024 году

В Ханты-Мансийске в 2024 году откроют приют для собак Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

В Ханты-Мансийске приют для безнадзорных животных откроется осенью 2024 года. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин в ходе прямой линии с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«В 2022 году начались работы по строительству приюта для безнадзорных животных в Ханты-Мансийске, произведены работы по проектированию и ограждению площадки. В этом году планируется завершить постройку вольеров и площадки для выгула, третий этап завершится осенью 2024 года», — сообщил Максим Ряшин в эфире прямой линии с Натальей Комаровой «Ответственный хозяин».

Отвечая на вопрос Комаровой о стоимости приюта, Ряшин сказал, что примерная стоимость составит сто миллионов рублей. Он пояснил, что работы идут поэтапно и окончательной сметы еще нет. Открытие приюта должно состояться 1 ноября 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нягани открыли приют для собак. В открытии принял участие глава города Иван Ямашев.