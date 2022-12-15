Ямашев рассказал, что в приюте может содержаться до 150 животных Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев принял участие в торжественном открытии приюта для бездомных животных. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня торжественно открыли приют для содержания бездомных животных! Приют рассчитан на 150 животных, из них: 40 — содержание в вольерах, расположенных на улице, карантинная зона, 70 — в помещении, короткошерстные животные, щенки, а также животные, прошедшие ветеринарные манипуляции, 60 стерилизованных, кастрированных собак будут находиться на территории приюта», — говорится в новости.

Ямашев отметил, что площадь приюта составляет 576 квадратных метров. Наличие в муниципалитете такого учреждения обязательным условием для выполнения регионального закона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) власти планируют потратить на отлов собак в 2023 году 2 236 000 рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.