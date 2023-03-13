Матч ТВ: врачи намерены отключить Костомарова от ИВЛ

13 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Романа Костомарова могут снять с аппарата ИВЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Врачи на фоне улучшения здоровья фигуриста Романа Костомарова обсуждают снятие спортсмена с аппарата ИВЛ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия Костомарова с ИВЛ», — передает слова источника «Матч ТВ». Там добавили, что такое развитие событий стало возможным благодаря положительной динамике здоровья спортсмена. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп у спортсмена.

Врачи на фоне улучшения здоровья фигуриста Романа Костомарова обсуждают снятие спортсмена с аппарата ИВЛ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия Костомарова с ИВЛ», — передает слова источника «Матч ТВ». Там добавили, что такое развитие событий стало возможным благодаря положительной динамике здоровья спортсмена. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп у спортсмена.