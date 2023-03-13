Матч ТВ: врачи намерены отключить Костомарова от ИВЛ

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, медицина, медтехника, апарат искуственной вентиляции легких, анастезия, ивл, монитор анастезиолога
Романа Костомарова могут снять с аппарата ИВЛ Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Врачи на фоне улучшения здоровья фигуриста Романа Костомарова обсуждают снятие спортсмена с аппарата ИВЛ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия Костомарова с ИВЛ», — передает слова источника «Матч ТВ». Там добавили, что такое развитие событий стало возможным благодаря положительной динамике здоровья спортсмена.

Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп у спортсмена.

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Врачи на фоне улучшения здоровья фигуриста Романа Костомарова обсуждают снятие спортсмена с аппарата ИВЛ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия Костомарова с ИВЛ», — передает слова источника «Матч ТВ». Там добавили, что такое развитие событий стало возможным благодаря положительной динамике здоровья спортсмена. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату ИВЛ. Позже стало известно о развивающемся некрозе ткани и ампутации обеих стоп у спортсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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