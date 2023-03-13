13 марта 2023

Вор в законе отстранился от назначения нового смотрящего в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, арестант, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Раджик Нижневартовский не ответил на приглашение авторитетов из ХМАО Фото:

Вор в законе Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, отстранился от решения вопроса с назначением смотрящего за ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в криминальных кругах Югры.

«Местные авторитеты попросили Раджика приехать в ХМАО на серьезный разговор. Нужно решить проблему со смотрящим. Сейчас в округе нет смотрящего, нет их и в городах. Вопросы решает так называемая братва. По сути, это безвластие. Вот наши и хотели назначить ответственных, но Раджик проигнорировал предложение. Поэтому вопрос со смотрящим пока остается открытым», — сообщил собеседник агентства.

Как рассказал собеседник URA.RU, после смерти смотрящего за ХМАО вора в законе Владимира Зятькова, который был несколько раз судим за нанесение побоев, хулиганство и хищение имущества, между местными авторитетами и Раджиком появились разногласия по поводу смотрящих в округе. Местные ставили своих положенцев, Раджик — своих. В итоге это привело к конфликтам и столкновениям разных группировок. «В результате данных столкновений и после того, как Раджику предъявили за службу в армии, округ остался без смотрящих. Всех ставленников пока отстранили от дел», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что вор в законе готовится к войне ради передела сфер влияния в ХМАО. Раджик Нижневартовский пытается занять роль «смотрящего» за округом, сместив с этой позиции трижды судимого за кражу, разбой и хулиганство сургутского авторитета Андрея Братыну.

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Вор в законе Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, отстранился от решения вопроса с назначением смотрящего за ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в криминальных кругах Югры. «Местные авторитеты попросили Раджика приехать в ХМАО на серьезный разговор. Нужно решить проблему со смотрящим. Сейчас в округе нет смотрящего, нет их и в городах. Вопросы решает так называемая братва. По сути, это безвластие. Вот наши и хотели назначить ответственных, но Раджик проигнорировал предложение. Поэтому вопрос со смотрящим пока остается открытым», — сообщил собеседник агентства. Как рассказал собеседник URA.RU, после смерти смотрящего за ХМАО вора в законе Владимира Зятькова, который был несколько раз судим за нанесение побоев, хулиганство и хищение имущества, между местными авторитетами и Раджиком появились разногласия по поводу смотрящих в округе. Местные ставили своих положенцев, Раджик — своих. В итоге это привело к конфликтам и столкновениям разных группировок. «В результате данных столкновений и после того, как Раджику предъявили за службу в армии, округ остался без смотрящих. Всех ставленников пока отстранили от дел», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что вор в законе готовится к войне ради передела сфер влияния в ХМАО. Раджик Нижневартовский пытается занять роль «смотрящего» за округом, сместив с этой позиции трижды судимого за кражу, разбой и хулиганство сургутского авторитета Андрея Братыну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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