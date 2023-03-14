Пумпянский вывезет олигархов из Екатеринбурга на электричке

14 марта 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

С чем связана задумка Дмитрия Пумпянского, в СОСПП не уточнили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер свердловского «клуба олигархов» Дмитрий Пумпянский ставит эксперимент: впервые годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) пройдет за пределами Екатеринбурга. Бизнес-элиту собирают на площадке «Евраза» — в ДК НТМК, рассказала URA.RU руководитель пресс-службы объединения Алена Земляникова. По традиции среди наиболее ожидаемых гостей — губернатор Евгений Куйвашев и президент РСПП Александр Шохин. Основная тема собрания — «перспективы развития экономики и стратегии развития предприятий в текущих экономических условиях», то есть в условиях антироссийских санкций. Прежде подобные собрания проводились в Hyatt, «Ельцин Центре» и родном для Пумпянского «Синара Центре». Добираться до Нижнего Тагила миллиардеры и топ-чиновники будут на электропоезде «Ласточка».

Лидер свердловского «клуба олигархов» Дмитрий Пумпянский ставит эксперимент: впервые годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) пройдет за пределами Екатеринбурга. Бизнес-элиту собирают на площадке «Евраза» — в ДК НТМК, рассказала URA.RU руководитель пресс-службы объединения Алена Земляникова. По традиции среди наиболее ожидаемых гостей — губернатор Евгений Куйвашев и президент РСПП Александр Шохин. Основная тема собрания — «перспективы развития экономики и стратегии развития предприятий в текущих экономических условиях», то есть в условиях антироссийских санкций. Прежде подобные собрания проводились в Hyatt, «Ельцин Центре» и родном для Пумпянского «Синара Центре». Добираться до Нижнего Тагила миллиардеры и топ-чиновники будут на электропоезде «Ласточка».