Пумпянский вывезет олигархов из Екатеринбурга на электричке

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СОСПП, пумпянский дмитрий
С чем связана задумка Дмитрия Пумпянского, в СОСПП не уточнили Фото:

Лидер свердловского «клуба олигархов» Дмитрий Пумпянский ставит эксперимент: впервые годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) пройдет за пределами Екатеринбурга. Бизнес-элиту собирают на площадке «Евраза» — в ДК НТМК, рассказала URA.RU руководитель пресс-службы объединения Алена Земляникова.

По традиции среди наиболее ожидаемых гостей — губернатор Евгений Куйвашев и президент РСПП Александр Шохин. Основная тема собрания — «перспективы развития экономики и стратегии развития предприятий в текущих экономических условиях», то есть в условиях антироссийских санкций.

Прежде подобные собрания проводились в Hyatt, «Ельцин Центре» и родном для Пумпянского «Синара Центре». Добираться до Нижнего Тагила миллиардеры и топ-чиновники будут на электропоезде «Ласточка».

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Лидер свердловского «клуба олигархов» Дмитрий Пумпянский ставит эксперимент: впервые годовое собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) пройдет за пределами Екатеринбурга. Бизнес-элиту собирают на площадке «Евраза» — в ДК НТМК, рассказала URA.RU руководитель пресс-службы объединения Алена Земляникова. По традиции среди наиболее ожидаемых гостей — губернатор Евгений Куйвашев и президент РСПП Александр Шохин. Основная тема собрания — «перспективы развития экономики и стратегии развития предприятий в текущих экономических условиях», то есть в условиях антироссийских санкций. Прежде подобные собрания проводились в Hyatt, «Ельцин Центре» и родном для Пумпянского «Синара Центре». Добираться до Нижнего Тагила миллиардеры и топ-чиновники будут на электропоезде «Ласточка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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