Спасатели раскрыли причину ЧП в метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание. Спасатели обнаружили очаг возгорания в вентиляционной камере, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В ходе разведки в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам спасателей, сейчас огнеборцы проверяют помещения станции метрополитена. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее URA.RU сообщало, что к станции метро «Уралмаш» подъехало несколько пожарных машин. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари и дым.
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