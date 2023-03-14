Спасатели раскрыли причину ЧП в метро Екатеринбурга

Свердловское ГУ МЧС России: на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание

15 марта 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

На станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание. Спасатели обнаружили очаг возгорания в вентиляционной камере, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ходе разведки в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам спасателей, сейчас огнеборцы проверяют помещения станции метрополитена. В результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что к станции метро «Уралмаш» подъехало несколько пожарных машин. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари и дым.

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание. Спасатели обнаружили очаг возгорания в вентиляционной камере, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ходе разведки в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам спасателей, сейчас огнеборцы проверяют помещения станции метрополитена. В результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что к станции метро «Уралмаш» подъехало несколько пожарных машин. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари и дым.