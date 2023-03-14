14 марта 2023

Спасатели раскрыли причину ЧП в метро Екатеринбурга

Свердловское ГУ МЧС России: на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен, уралмаш, метрополитен, метро
На станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание. Спасатели обнаружили очаг возгорания в вентиляционной камере, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В ходе разведки в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, сейчас огнеборцы проверяют помещения станции метрополитена. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что к станции метро «Уралмаш» подъехало несколько пожарных машин. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари и дым.

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В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» произошло короткое замыкание. Спасатели обнаружили очаг возгорания в вентиляционной камере, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В ходе разведки в вентиляционной камере был обнаружен очаг пожара. Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам спасателей, сейчас огнеборцы проверяют помещения станции метрополитена. В результате пожара никто не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что к станции метро «Уралмаш» подъехало несколько пожарных машин. Екатеринбуржцы жаловались на запах гари и дым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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