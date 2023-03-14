14 марта 2023

В Екатеринбурге к станции метро «Уралмаш» стянулись пожарные. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
К станции метро «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин Фото:

К станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин из-за дыма и запаха гари. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«К метро Уралмаша стягивается пожарная техника. Из метро сильно пахнет гарью», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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К станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин из-за дыма и запаха гари. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «К метро Уралмаша стягивается пожарная техника. Из метро сильно пахнет гарью», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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