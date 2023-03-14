К станции метро «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин
К станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин из-за дыма и запаха гари. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«К метро Уралмаша стягивается пожарная техника. Из метро сильно пахнет гарью», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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