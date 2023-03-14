В Екатеринбурге к станции метро «Уралмаш» стянулись пожарные. Видео

15 марта 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

К станции метро «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин из-за дыма и запаха гари. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «К метро Уралмаша стягивается пожарная техника. Из метро сильно пахнет гарью», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

К станции екатеринбургского метрополитена «Уралмаш» приехали несколько пожарных машин из-за дыма и запаха гари. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «К метро Уралмаша стягивается пожарная техника. Из метро сильно пахнет гарью», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.