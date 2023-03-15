Жительница ЯНАО пожаловалась на пенсию, которой хватает только на еду и лекарства

Пенсионерка тратит 23 тысячи рублей на диетическую еду и лекарства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница ЯНАО, получающая пенсию 23 тысячи рублей, пожаловалась, что денег хватает только на еду и жизненно необходимые лекарства. Об этом Татьяна Воробьева рассказала в соцсетях.

«Мне 72 года. Пенсия 23 тысячи рублей. Ежедневно пью жизненно необходимые лекарства, инвалидности нет. Пенсии хватает на лекарства и продукты для диетического питания», — написала она. Женщина уточнила, что ей перестали платить субсидию с 2023 года.

При этом в окружном департаменте социальной защиты объяснили, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается только на 6 месяцев. «После завершения периода необходимо обратиться в МФЦ за перерасчетом субсидии и назначением субсидии на новый период. К заявлению необходимо приложить квитанции за прошедшие месяцы получения субсидии», — посоветовали пенсионерке.

Ранее сообщалось, что власти округа проиндексируют пенсии. Было заявлено, что выплаты увеличат с 1 июня 2022 года.