Политолог Кот: Киев готовит Запад к потере Артемовска

16 марта 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Юрий Кот: украинские власти готовят Запад к неизбежной потере Артемовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти готовят Запад к неизбежной потере Артемовска (Бахмут — укр. название). Такое предположение высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, прокомментировав беседу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в которой шла речь о сложившейся ситуации вокруг города. «То, что Артемовск они пытаются превратить в некий очередной символ — этот факт. Таких „символов“ у них уже было много, они их все профукали, и здесь проиграют… По факту они теряют Артемовск. И устраивают ритуальные танцы вокруг этой потери, чтобы проигрыш выдать за победу. Дескать, да, мы его потеряли, но зато как долго мы его теряли. А сколько при этом десятков тысяч жизней украинцев они положили — их история будет об этом умалчивать», — высмеял Юрий Кот действия украинских властей, передает радио Sputnik. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию вокруг города сложной. «мы не видим, что там есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения», — сообщил он. В то же время военный эксперт Конрад Музыка выразил мнение, что решение Зеленского о продолжении удержания Бахмута является роковой ошибкой, так как ситуация в городе для украинских солдат ухудшилась до катастрофической. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти готовят Запад к неизбежной потере Артемовска (Бахмут — укр. название). Такое предположение высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, прокомментировав беседу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в которой шла речь о сложившейся ситуации вокруг города. «То, что Артемовск они пытаются превратить в некий очередной символ — этот факт. Таких „символов“ у них уже было много, они их все профукали, и здесь проиграют… По факту они теряют Артемовск. И устраивают ритуальные танцы вокруг этой потери, чтобы проигрыш выдать за победу. Дескать, да, мы его потеряли, но зато как долго мы его теряли. А сколько при этом десятков тысяч жизней украинцев они положили — их история будет об этом умалчивать», — высмеял Юрий Кот действия украинских властей, передает радио Sputnik. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию вокруг города сложной. «мы не видим, что там есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения», — сообщил он. В то же время военный эксперт Конрад Музыка выразил мнение, что решение Зеленского о продолжении удержания Бахмута является роковой ошибкой, так как ситуация в городе для украинских солдат ухудшилась до катастрофической.