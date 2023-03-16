16 марта 2023

Пермская пенсионерка приехала в Екатеринбург ради мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, пенсионерка, зима, парк, женщина, бабушка
Телефонные мошенники похитили у пермячки 1,1 млн рублей Фото:

Телефонные мошенники убедили жительницу Пермского края, которая была в гостях в одной из стран СНГ, приехать в Екатеринбург, чтобы перевести им свыше миллиона рублей. Женщина поверила, что разговаривает с сотрудниками банка, и выполнила все условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В отдел полиции обратилась 73-летняя жительница Пермского края с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 1,1 миллиона рублей. По словам заявительницы, она находилась в гостях в одной из республик СНГ, ей на телефон позвонил неизвестный и под видом сотрудника службы безопасности одной из кредитных организаций сообщил о попытках неустановленных лиц снять с ее счета денежные средства», — рассказывают обстоятельства дела в полиции.

Пенсионерке сказали установить на телефон приложение для удаленного доступа, а затем попросили срочно вернуться в Россию и обналичить сбережения, чтобы перевести на безопасный счет. Женщина прилетела в Екатеринбург, где проживают ее дети, но общаться с родственниками работник банка ей запретил. В уральской столице пенсионерка обналичила 1,1 млн рублей, а затем внесла их на «безопасный» счет. Только после того, как лжесотрудник банка перестал выходить на связь, женщина осознала ошибку и обратилась в полицию.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье „Мошенничество“. Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», — отметили в УМВД. Полицейские напоминают, что свердловчанам, что следует быть более внимательными, не раскрывать свои данные и не переводить деньги неизвестным.

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Телефонные мошенники убедили жительницу Пермского края, которая была в гостях в одной из стран СНГ, приехать в Екатеринбург, чтобы перевести им свыше миллиона рублей. Женщина поверила, что разговаривает с сотрудниками банка, и выполнила все условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В отдел полиции обратилась 73-летняя жительница Пермского края с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в размере 1,1 миллиона рублей. По словам заявительницы, она находилась в гостях в одной из республик СНГ, ей на телефон позвонил неизвестный и под видом сотрудника службы безопасности одной из кредитных организаций сообщил о попытках неустановленных лиц снять с ее счета денежные средства», — рассказывают обстоятельства дела в полиции. Пенсионерке сказали установить на телефон приложение для удаленного доступа, а затем попросили срочно вернуться в Россию и обналичить сбережения, чтобы перевести на безопасный счет. Женщина прилетела в Екатеринбург, где проживают ее дети, но общаться с родственниками работник банка ей запретил. В уральской столице пенсионерка обналичила 1,1 млн рублей, а затем внесла их на «безопасный» счет. Только после того, как лжесотрудник банка перестал выходить на связь, женщина осознала ошибку и обратилась в полицию. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье „Мошенничество“. Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», — отметили в УМВД. Полицейские напоминают, что свердловчанам, что следует быть более внимательными, не раскрывать свои данные и не переводить деньги неизвестным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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