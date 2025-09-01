Под Екатеринбургом посетители кафе отравились опасной шаурмой

В Верхней Пышме (Свердловская область) отравились два человека после посещения закусочной «Шаурма» (ул. Петрова, 34б). Заведение закрыли после проверки санврачей, которые выявили массу нарушений, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Два человека после употребления шаурмы обратились за медпомощью. Пострадавшие жаловались на высокую температуру и отравление», — пояснили в инстанции.
Проверка Роспотребнадзора показала, что у поваров закусочной не было медкнижек, в заведении нет горячей и холодной воды, готовое мясо хранилось возле мешков с углем, в помещении своевременно не убирались, а готовую продукцию продавали и на следующий день. По итогам проверки было заведено административное дело.
Верхнепышминский горсуд признал ИП Мирзоеву С.Н. виновной по ст. 6.6 КоАП РФ. Работу закусочной приостановили на 90 суток.
