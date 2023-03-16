16 марта 2023

В Перми стартовал сезон ремонта дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Пермь, ямочный ремонт, рабочие
Пока асфальтом закрывают отдельные ямы (архивное фото) Фото:

В Перми подрядчики приступили к ремонту дорог. Первым объектом стал Коммунальный мост через Каму, рассказал глава города Алексей Демкин.

«В Перми приступили к экспресс-ремонту дорог горячим и литым асфальтом. Первая в этом году партия горячего асфальта сегодня ночью была уложена на Коммунальном мосту», — пишет мэр в соцсетях.

По его словам, летом дорожники проведут полноценный ремонт моста. Также «ямочный» ремонт прошел минувшей ночью на улицах Промышленная, Светлогорская, Автозаводская, Кировоградская, Революции, Героев Хасана и других.

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В Перми подрядчики приступили к ремонту дорог. Первым объектом стал Коммунальный мост через Каму, рассказал глава города Алексей Демкин. «В Перми приступили к экспресс-ремонту дорог горячим и литым асфальтом. Первая в этом году партия горячего асфальта сегодня ночью была уложена на Коммунальном мосту», — пишет мэр в соцсетях. По его словам, летом дорожники проведут полноценный ремонт моста. Также «ямочный» ремонт прошел минувшей ночью на улицах Промышленная, Светлогорская, Автозаводская, Кировоградская, Революции, Героев Хасана и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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