В Перми стартовал сезон ремонта дорог

Пока асфальтом закрывают отдельные ямы (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми подрядчики приступили к ремонту дорог. Первым объектом стал Коммунальный мост через Каму, рассказал глава города Алексей Демкин.

«В Перми приступили к экспресс-ремонту дорог горячим и литым асфальтом. Первая в этом году партия горячего асфальта сегодня ночью была уложена на Коммунальном мосту», — пишет мэр в соцсетях.

По его словам, летом дорожники проведут полноценный ремонт моста. Также «ямочный» ремонт прошел минувшей ночью на улицах Промышленная, Светлогорская, Автозаводская, Кировоградская, Революции, Героев Хасана и других.