В Перми стартовал сезон ремонта дорог

Пока асфальтом закрывают отдельные ямы (архивное фото)
В Перми подрядчики приступили к ремонту дорог. Первым объектом стал Коммунальный мост через Каму, рассказал глава города Алексей Демкин.
«В Перми приступили к экспресс-ремонту дорог горячим и литым асфальтом. Первая в этом году партия горячего асфальта сегодня ночью была уложена на Коммунальном мосту», — пишет мэр в соцсетях.
По его словам, летом дорожники проведут полноценный ремонт моста. Также «ямочный» ремонт прошел минувшей ночью на улицах Промышленная, Светлогорская, Автозаводская, Кировоградская, Революции, Героев Хасана и других.
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