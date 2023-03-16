Жители ХМАО заподозрили учителей в шпионаже

Жители считают, что школа через учеников собирает данные о доходах семей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нижневартовска возмутились домашнему заданию в школе, которое раскроет учителям секрет о доходах семей, и заподозрили педагогов в шпионаже. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц города на условиях анонимности.

«Учитель попросил моего ребенка выполнить домашнее задание по окружающему миру. Хочет, чтобы сын доложил о всех доходах и расходах семьи. Теперь получается, еще и школа следит за нашей зарплатой вместе с ФНС. Причем делается это тайно, через учеников. Как шпионы прям. И куда, интересно, эти данные потом идут? И это происходит не в одной школе», — сообщила собеседница.

Историю женщины подтверждает и пост в городском telegram-канале «Осторожно Югра». Там была опубликована фотография с домашнем заданием одной из школ города, в котором детей просили расписать семейный бюджет за месяц.

В администрации Нижневартовска обвинения в шпионаже отвергли и сообщили, что данное задание входит в программу школьного обучения для третьего класса по предмету «Окружающий мир». «Обучающиеся узнают, что такое семейный бюджет, учатся анализировать и объяснять, как ведется хозяйство семьи. Одним из практических заданий по данной теме является моделирование семейного бюджета. Обучение ведется по учебнику, входящему в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России, и в соответствии с примерной учебной программой», — сказали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мать пятиклассницы-инвалида из ХМАО обвинила учителя в травле. По словам женщины, учительница пишет на ребенка докладные, отказалась аттестовать за вторую четверть.