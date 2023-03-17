В Екатеринбурге водитель автобуса устроил массовое ДТП из-за плохого самочувствия. Фото

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Виды города. Тобольск, зима, тобольск, автобус, дорога
На Полевском тракте водитель автобуса врезался в три машины из-за плохого самочувствия Фото:

В Екатеринбурге водителю автобуса стало плохо за рулем, и он врезался в три автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Во время движения 60-летний водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате этого мужчина врезался в три автомобиля. У водителей алкогольное опьянение не установлено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло примерно в 19:20 17 марта на Полевском тракте. В массовой аварии пострадала пассажирка Toyota RAV4, женщину с сотрясением мозга увезли в больницу. В автобусе было более 50 пассажиров, среди них никто не пострадал.

Фото:

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В Екатеринбурге водителю автобуса стало плохо за рулем, и он врезался в три автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Во время движения 60-летний водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате этого мужчина врезался в три автомобиля. У водителей алкогольное опьянение не установлено», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло примерно в 19:20 17 марта на Полевском тракте. В массовой аварии пострадала пассажирка Toyota RAV4, женщину с сотрясением мозга увезли в больницу. В автобусе было более 50 пассажиров, среди них никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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