В Екатеринбурге водитель автобуса устроил массовое ДТП из-за плохого самочувствия. Фото

17 марта 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

На Полевском тракте водитель автобуса врезался в три машины из-за плохого самочувствия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге водителю автобуса стало плохо за рулем, и он врезался в три автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Во время движения 60-летний водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате этого мужчина врезался в три автомобиля. У водителей алкогольное опьянение не установлено», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло примерно в 19:20 17 марта на Полевском тракте. В массовой аварии пострадала пассажирка Toyota RAV4, женщину с сотрясением мозга увезли в больницу. В автобусе было более 50 пассажиров, среди них никто не пострадал. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водителю автобуса стало плохо за рулем, и он врезался в три автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Во время движения 60-летний водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате этого мужчина врезался в три автомобиля. У водителей алкогольное опьянение не установлено», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло примерно в 19:20 17 марта на Полевском тракте. В массовой аварии пострадала пассажирка Toyota RAV4, женщину с сотрясением мозга увезли в больницу. В автобусе было более 50 пассажиров, среди них никто не пострадал.