В Екатеринбурге водителю автобуса стало плохо за рулем, и он врезался в три автомобиля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Во время движения 60-летний водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате этого мужчина врезался в три автомобиля. У водителей алкогольное опьянение не установлено», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло примерно в 19:20 17 марта на Полевском тракте. В массовой аварии пострадала пассажирка Toyota RAV4, женщину с сотрясением мозга увезли в больницу. В автобусе было более 50 пассажиров, среди них никто не пострадал.
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