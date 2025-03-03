03 марта 2025

В центре Первоуральска грузовик Mitsubishi насмерть сбил пешехода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожный инцидент произошел примерно в 20:00
Дорожный инцидент произошел примерно в 20:00 Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) вечером 3 марта под колесами автомобиля Mitsubishi Fuso Canter погиб пешеход. Дорожный инцидент произошел на улице Ленина в районе дома №6, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель грузовика ехал в направлении улицы Чекистов и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия медиков», — написано в telegram-канале ведомства.

Было установлено, что за рулем Mitsubishi находился мужчина 1989 года рождения. У него — 13-летний стаж вождения. Он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проверка показал, что водитель был трезв.

По данным дорожных полицейских, сейчас личность погибшего устанавливается. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. При этом регулируемый пешеходный переход находился в шаговой доступности.

По факту ДТП проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) вечером 3 марта под колесами автомобиля Mitsubishi Fuso Canter погиб пешеход. Дорожный инцидент произошел на улице Ленина в районе дома №6, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, водитель грузовика ехал в направлении улицы Чекистов и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия медиков», — написано в telegram-канале ведомства. Было установлено, что за рулем Mitsubishi находился мужчина 1989 года рождения. У него — 13-летний стаж вождения. Он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проверка показал, что водитель был трезв. По данным дорожных полицейских, сейчас личность погибшего устанавливается. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. При этом регулируемый пешеходный переход находился в шаговой доступности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...