В Первоуральске (Свердловская область) вечером 3 марта под колесами автомобиля Mitsubishi Fuso Canter погиб пешеход. Дорожный инцидент произошел на улице Ленина в районе дома №6, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель грузовика ехал в направлении улицы Чекистов и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия медиков», — написано в telegram-канале ведомства.
Было установлено, что за рулем Mitsubishi находился мужчина 1989 года рождения. У него — 13-летний стаж вождения. Он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проверка показал, что водитель был трезв.
По данным дорожных полицейских, сейчас личность погибшего устанавливается. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. При этом регулируемый пешеходный переход находился в шаговой доступности.
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