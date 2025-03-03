03 марта 2025

Похоронщик из Нижнего Тагила погиб, освобождая село от ВСУ

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Военнослужащий принимал участие в освобождении Сергеевки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Нижнего Тагила, 51-летний Владимир Л., погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, освобождая село Сергеевка (ДНР) от ВСУ. До начала боевых действий мужчина трудился в ритуальном комплексе «Реквием». Об этом рассказали его бывшие коллеги в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе СВО героически ушел из жизни прекрасный человек, наш надежный друг и незаменимый коллега Владимир. На службу он отправился весной 2024-го, а 4 августа, в неравной схватке с противником за освобождение Сергеевки, сердце бойца мотострелкового батальона с позывным Лютый перестало биться», — пояснили в «Реквиеме». В канун боя боец связался с близкими, однако больше в сети не появлялся.

С 2006 года и до службы на спецоперации Владимир работал в ритуальном комплексе «Реквием», посвятив предприятию более 15 лет. В новую для себя сферу он пришел с 15-летним опытом работы проводника пассажирских вагонов поездов дальнего следования.

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Уроженец Нижнего Тагила, 51-летний Владимир Л., погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, освобождая село Сергеевка (ДНР) от ВСУ. До начала боевых действий мужчина трудился в ритуальном комплексе «Реквием». Об этом рассказали его бывшие коллеги в соцсети «ВКонтакте». «В ходе СВО героически ушел из жизни прекрасный человек, наш надежный друг и незаменимый коллега Владимир. На службу он отправился весной 2024-го, а 4 августа, в неравной схватке с противником за освобождение Сергеевки, сердце бойца мотострелкового батальона с позывным Лютый перестало биться», — пояснили в «Реквиеме». В канун боя боец связался с близкими, однако больше в сети не появлялся. С 2006 года и до службы на спецоперации Владимир работал в ритуальном комплексе «Реквием», посвятив предприятию более 15 лет. В новую для себя сферу он пришел с 15-летним опытом работы проводника пассажирских вагонов поездов дальнего следования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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