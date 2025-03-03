Похоронщик из Нижнего Тагила погиб, освобождая село от ВСУ

04 марта 2025 в 10:52 Размер текста - 17 +

Военнослужащий принимал участие в освобождении Сергеевки (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Нижнего Тагила, 51-летний Владимир Л., погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, освобождая село Сергеевка (ДНР) от ВСУ. До начала боевых действий мужчина трудился в ритуальном комплексе «Реквием». Об этом рассказали его бывшие коллеги в соцсети «ВКонтакте». «В ходе СВО героически ушел из жизни прекрасный человек, наш надежный друг и незаменимый коллега Владимир. На службу он отправился весной 2024-го, а 4 августа, в неравной схватке с противником за освобождение Сергеевки, сердце бойца мотострелкового батальона с позывным Лютый перестало биться», — пояснили в «Реквиеме». В канун боя боец связался с близкими, однако больше в сети не появлялся. С 2006 года и до службы на спецоперации Владимир работал в ритуальном комплексе «Реквием», посвятив предприятию более 15 лет. В новую для себя сферу он пришел с 15-летним опытом работы проводника пассажирских вагонов поездов дальнего следования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Нижнего Тагила, 51-летний Владимир Л., погиб в зоне спецоперации РФ на Украине, освобождая село Сергеевка (ДНР) от ВСУ. До начала боевых действий мужчина трудился в ритуальном комплексе «Реквием». Об этом рассказали его бывшие коллеги в соцсети «ВКонтакте». «В ходе СВО героически ушел из жизни прекрасный человек, наш надежный друг и незаменимый коллега Владимир. На службу он отправился весной 2024-го, а 4 августа, в неравной схватке с противником за освобождение Сергеевки, сердце бойца мотострелкового батальона с позывным Лютый перестало биться», — пояснили в «Реквиеме». В канун боя боец связался с близкими, однако больше в сети не появлялся. С 2006 года и до службы на спецоперации Владимир работал в ритуальном комплексе «Реквием», посвятив предприятию более 15 лет. В новую для себя сферу он пришел с 15-летним опытом работы проводника пассажирских вагонов поездов дальнего следования.