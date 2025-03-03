Общество «Злодеи попались!»: у озера в Екатеринбурге нашли нелегальную свалку. Фото Возле Малого Шарташа обнаружили незаконный полигон, активистам угрожали 04 марта 2025 в 13:20 Размер текста - 17 + За свалкой теперь следит полиция (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) остановило работу нелегальной свалки в Екатеринбурге, в районе озера Малый Шарташ. При помощи полиции активисты зафиксировали нарушения. Поток машин на свалку остановился. «Свердловское отделение Российского экообщества взяло на контроль свалку в районе озера Малый Шарташ — мы выставили экологический патруль. Ребята дежурили круглосуточно и злодеи попались! Традиционно хамили, угрожали нашим экологам расправой. Сейчас свалкой занимается полиция, а мы фиксируем исполнение закона», — рассказал руководитель Свердловского отделения РЭО, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Изначально обнаружило нелегальную свалку «Екатеринбургское лесничество» и пожаловалось на нее в Свердловское РЭО, так как самостоятельно справиться с нарушителями не смогло. Свердловские экологи регулярно проводят мониторинг территорий, куда с улиц города вывозится снег. А также следят за отправкой строительных отходов крупных застройщиков. Например, в декабре 2024 года они защищали лес под Первоуральском. Туда свозился строительный мусор после сноса домов по муниципальным контрактам. Зимой активисты также обнаружили масштабный нелегальный снежный полигон под Первоуральском. Он находился вблизи реки Чусовой. Последствием его образования и загрязнения почвы мог стать летний массовый мор рыбы. Фото: свердловский филиал РЭО Фото: свердловский филиал РЭО Фото: свердловский филиал РЭО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) остановило работу нелегальной свалки в Екатеринбурге, в районе озера Малый Шарташ. При помощи полиции активисты зафиксировали нарушения. Поток машин на свалку остановился. «Свердловское отделение Российского экообщества взяло на контроль свалку в районе озера Малый Шарташ — мы выставили экологический патруль. Ребята дежурили круглосуточно и злодеи попались! Традиционно хамили, угрожали нашим экологам расправой. Сейчас свалкой занимается полиция, а мы фиксируем исполнение закона», — рассказал руководитель Свердловского отделения РЭО, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Изначально обнаружило нелегальную свалку «Екатеринбургское лесничество» и пожаловалось на нее в Свердловское РЭО, так как самостоятельно справиться с нарушителями не смогло. Свердловские экологи регулярно проводят мониторинг территорий, куда с улиц города вывозится снег. А также следят за отправкой строительных отходов крупных застройщиков. Например, в декабре 2024 года они защищали лес под Первоуральском. Туда свозился строительный мусор после сноса домов по муниципальным контрактам. Зимой активисты также обнаружили масштабный нелегальный снежный полигон под Первоуральском. Он находился вблизи реки Чусовой. Последствием его образования и загрязнения почвы мог стать летний массовый мор рыбы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям