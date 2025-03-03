Уральский бренд одежды взлетел в 2024-м: рассказываем, как

Уральский бренд домашней одежды TOGSTORE за 2024 год достиг выручки в 10 млн рублей, что на 30% выше, чем в 2023-м. Об этом URA.RU рассказала создатель бренда Юлия Калистратова.
Изначально TOGSTORE делал спортивную одежду для мам в декрете. В 2023-м Калистратова оформила первый займ в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). «За счет него мы расширили ассортимент, улучшили упаковку, вложились в маркетинг, и тем самым у нас конверсия заказов очень хорошо выросла. А второй займ мы взяли под сезонный проект и, собственно, тоже заработали на этом», — рассказала создатель TOGSTORE. Ранее глава СОФПП Валерий Пиличев рассказывал URA.RU, что таких займов в прошлом году было выдано на 1,06 миллиарда рублей.
«Когда я увидела первые результаты, я поняла, что для дальнейшего развития мне необходимы инвестиции. Случайно, через знакомых мне стало известно о фонде, поддерживающем начинающих предпринимателей, и я решила обратиться за помощью», — рассказала Юлия.
На текущий момент TOGSTORE специализируется в основном на производстве халатов, кимоно, пижам и прочих домашних вещей. Летом 2024 года команда участвовала в организованной СОФПП выставке UF TRADE (в рамках недели моды U`Fashion), где успешно представила свой бренд потенциальным закупщикам.
Сейчас TOGSTORE активно исследует возможности для выхода на международный рынок. И планирует разместить свои изделия на Lamoda. В планах компании достичь выручки в 20 млн рублей по итогам 2025 года.
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