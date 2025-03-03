В Екатеринбург поступило 18 тонн зараженного томата из Казахстана

Зараженные овощи уничтожили
В Екатеринбург завезли 18 тонн казахстанского томата, в котором специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус. Продукцию планировали реализовать в регионе, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«В продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — следует из сообщения. Владелец груза принял решение его уничтожить.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли партию цветов из 1,1 миллиона гвоздик с вирусом из Эквадора. Зараженными оказались 400 срезов, их сожгли.
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