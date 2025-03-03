03 марта 2025

В Екатеринбург поступило 18 тонн зараженного томата из Казахстана

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Фрукты, китайский виноград. Курган , помидор, помидоры, томаты, томат
Зараженные овощи уничтожили Фото:

В Екатеринбург завезли 18 тонн казахстанского томата, в котором специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус. Продукцию планировали реализовать в регионе, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — следует из сообщения. Владелец груза принял решение его уничтожить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли партию цветов из 1,1 миллиона гвоздик с вирусом из Эквадора. Зараженными оказались 400 срезов, их сожгли.

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В Екатеринбург завезли 18 тонн казахстанского томата, в котором специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус. Продукцию планировали реализовать в регионе, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «В продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — следует из сообщения. Владелец груза принял решение его уничтожить. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург завезли партию цветов из 1,1 миллиона гвоздик с вирусом из Эквадора. Зараженными оказались 400 срезов, их сожгли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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