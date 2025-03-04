Из Екатеринбурга в Китай: что известно о поезде Пекин — Москва, который проходит через Урал

Через Екатеринбург проедет тестовый поезд Пекин — Москва

04 марта 2025 в 14:19 Размер текста - 17 +

Поезд вернется в Китай 11 марта Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Китайские железные дороги впервые после пандемии коронавируса возобновляют маршрут Пекин — Улан-Батор — Москва. Первый поезд со специалистами отправился в сторону России 25 февраля и сделает остановку в Екатеринбурге. Если тестовая поездка пройдет успешно, состав будет курсировать между двумя странами на постоянной основе. На каком поезде смогут выезжать за границу екатеринбуржцы — в обзоре URA.RU. Как едет поезд До эпидемии COVID-19 добраться до Пекина можно было дважды в неделю, из Москвы поезд отправлялся с Ярославского вокзала. Время в пути — около шести дней, из Екатеринбурга — примерно три. Длинные остановки поезд делал во Владимире, Нижнем Новгороде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Забайкальске, где пограничные службы проверяли документы, и Маньчжурии. Маршрут стал недоступен пассажирам в 2020 году. Что внутри Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: подобного рода составы раньше не курсировали в России. В длинный путь тестовые пассажиры отправились на шести купейных вагонах, двух СВ, в составе также есть по одному штабному и багажному вагону и два вагона-электростанции. До отмены поезда также был вагон-ресторан, а в каждом купе имелись розетки, телевизоры и кондиционеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайские железные дороги впервые после пандемии коронавируса возобновляют маршрут Пекин — Улан-Батор — Москва. Первый поезд со специалистами отправился в сторону России 25 февраля и сделает остановку в Екатеринбурге. Если тестовая поездка пройдет успешно, состав будет курсировать между двумя странами на постоянной основе. На каком поезде смогут выезжать за границу екатеринбуржцы — в обзоре URA.RU. До эпидемии COVID-19 добраться до Пекина можно было дважды в неделю, из Москвы поезд отправлялся с Ярославского вокзала. Время в пути — около шести дней, из Екатеринбурга — примерно три. Длинные остановки поезд делал во Владимире, Нижнем Новгороде, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Забайкальске, где пограничные службы проверяли документы, и Маньчжурии. Маршрут стал недоступен пассажирам в 2020 году. Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: подобного рода составы раньше не курсировали в России. В длинный путь тестовые пассажиры отправились на шести купейных вагонах, двух СВ, в составе также есть по одному штабному и багажному вагону и два вагона-электростанции. До отмены поезда также был вагон-ресторан, а в каждом купе имелись розетки, телевизоры и кондиционеры.