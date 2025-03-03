Коты поплатились жизнью за кусок мяса: свердловские полицейские направили в суд дело живодера

Свердловские полицейские направили в суд материалы дела в отношении 23-летнего мужчины, который убил двух котов, съевших его ужин. Расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в Алапаевске завершено, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«После сбора необходимой доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением из трех томов по согласованию с прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сообщил полковник Горелых.
В ходе следствия мужчина свою вину признал, он раскаялся в содеянном. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
URA.RU уже писало, что жестокую расправу над животными на видео снимал 16-летний подросток — знакомый фигуранта дела. На кадрах — работник фермы издевается над двумя котами. Живодер бьет и пинает их, а в конце убивает. Действия сопровождаются комментариями и смехом. Тела животных обвиняемый выбросил в желоб с навозом.
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