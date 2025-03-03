03 марта 2025

Коты поплатились жизнью за кусок мяса: свердловские полицейские направили в суд дело живодера

Дело свердловского живодера, убившего двух котов из-за сосисок, передали в суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расследование резонансного уголовного дела завершено
Расследование резонансного уголовного дела завершено Фото:

Свердловские полицейские направили в суд материалы дела в отношении 23-летнего мужчины, который убил двух котов, съевших его ужин. Расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в Алапаевске завершено, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«После сбора необходимой доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением из трех томов по согласованию с прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сообщил полковник Горелых.

В ходе следствия мужчина свою вину признал, он раскаялся в содеянном. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

URA.RU уже писало, что жестокую расправу над животными на видео снимал 16-летний подросток — знакомый фигуранта дела. На кадрах — работник фермы издевается над двумя котами. Живодер бьет и пинает их, а в конце убивает. Действия сопровождаются комментариями и смехом. Тела животных обвиняемый выбросил в желоб с навозом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские полицейские направили в суд материалы дела в отношении 23-летнего мужчины, который убил двух котов, съевших его ужин. Расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в Алапаевске завершено, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «После сбора необходимой доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением из трех томов по согласованию с прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сообщил полковник Горелых. В ходе следствия мужчина свою вину признал, он раскаялся в содеянном. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. URA.RU уже писало, что жестокую расправу над животными на видео снимал 16-летний подросток — знакомый фигуранта дела. На кадрах — работник фермы издевается над двумя котами. Живодер бьет и пинает их, а в конце убивает. Действия сопровождаются комментариями и смехом. Тела животных обвиняемый выбросил в желоб с навозом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...