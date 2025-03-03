03 марта 2025

Как сносят гигантский недострой в центре Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге почти демонтировали 15-этажный БЦ «Карнеол»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-центр начали сносить в декабре 2023 года
Бизнес-центр начали сносить в декабре 2023 года Фото:

На перекрестке улиц Энгельса и Гоголя в Екатеринбурге почти полностью снесли 15-этажный долгострой — бизнес-центр «Карнеол». Как передает корреспондент URA.RU, от здания остались лишь обломки и основание. Владелец БЦ — девелопер «Брусника» — обещал закончить демонтаж здания в 2024 году.

БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые одноименная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании-собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%.

Еще в 2016 году «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд-978 млн рублей. «Брусника» выкупила здание в 2023-м. На месте БЦ должен появиться жилой дом.

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На перекрестке улиц Энгельса и Гоголя в Екатеринбурге почти полностью снесли 15-этажный долгострой — бизнес-центр «Карнеол». Как передает корреспондент URA.RU, от здания остались лишь обломки и основание. Владелец БЦ — девелопер «Брусника» — обещал закончить демонтаж здания в 2024 году. БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые одноименная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании-собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%. Еще в 2016 году «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд-978 млн рублей. «Брусника» выкупила здание в 2023-м. На месте БЦ должен появиться жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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