На перекрестке улиц Энгельса и Гоголя в Екатеринбурге почти полностью снесли 15-этажный долгострой — бизнес-центр «Карнеол». Как передает корреспондент URA.RU, от здания остались лишь обломки и основание. Владелец БЦ — девелопер «Брусника» — обещал закончить демонтаж здания в 2024 году.
БЦ «Карнеол» начала строить еще в нулевые одноименная компания, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2011 году. Из-за экономического кризиса 2008—2009 года срок сдачи сдвинули, в 2015 году стройка встала окончательно из-за банкротства компании-собственника. Готовность здания к 2016 году была 70%.
Еще в 2016 году «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд-978 млн рублей. «Брусника» выкупила здание в 2023-м. На месте БЦ должен появиться жилой дом.
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