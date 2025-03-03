На двух участках Пермского тракта перекрыли проезд

На 185-м и 334-м километрах трассы Пермь — Екатеринбург ограничено движение на время дорожных работ. На первом участке организовано реверсивное движение, а на втором — по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 185 (Ачитский ГО) на проезжей части проводятся дорожные работы. На автодороге Р-242 км 334 (Первоуральский ГО) на проезжей части проводятся дорожные работы», — следует из поста в telegram-канале дорожников.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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