03 марта 2025

На двух участках Пермского тракта перекрыли проезд

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожный знак, объезд, пермский тракт, большегрузы, путь, трасса, дорога, большегрузный транспорт, ремонт автодороги
Движение ограничили на время ремонта (архивное фото) Фото:

На 185-м и 334-м километрах трассы Пермь — Екатеринбург ограничено движение на время дорожных работ. На первом участке организовано реверсивное движение, а на втором — по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 185 (Ачитский ГО) на проезжей части проводятся дорожные работы. На автодороге Р-242 км 334 (Первоуральский ГО) на проезжей части проводятся дорожные работы», — следует из поста в telegram-канале дорожников.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На 185-м и 334-м километрах трассы Пермь — Екатеринбург ограничено движение на время дорожных работ. На первом участке организовано реверсивное движение, а на втором — по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 185 (Ачитский ГО) на проезжей части проводятся дорожные работы. На автодороге Р-242 км 334 (Первоуральский ГО) на проезжей части проводятся дорожные работы», — следует из поста в telegram-канале дорожников. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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