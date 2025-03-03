В Екатеринбурге цветочные магазины пополнились экзотическими и дорогими растениями из разных уголков мира. В вазах, например, стоят декоративные ананасы и крошечные кустарники с игловидными листьями. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и цены.
В магазине «Жарден» веточки белых и фиолетовых цветов хамелациума с хвойными листьями продают за 275 рублей, как рассказали продавцы, его доставили из Австралии. А маленькие красные (окрашенные специально) кустарники брунии растут в Африке, купить их можно по 165 рублей за штуку. Декоративные ананасы стоят 1430 рублей за ветку. Букет из 20 цветков фрезии можно купить за 2200 рублей, а один цветок стоит 110 рублей.
В магазине Florans удалось найти изящную глориозу за 950 рублей, веточки матиолы за 400 рублей и анемон — белые, достаточно привередливые цветы, которые при правильном уходе долго простоят в вазе. За веточку просят 400 рублей.
В Fun Fun Tulpan продают дельфиниум. В магазине рассказали, что этот цветок считается премиальным, так как является луковичным и его сложно выращивать. Есть две расцветки, веточка стоит 400 рублей. Гиперикум или зверобой там же продают по 140 рублей за штуку.
По словам продавцов, проблем с поставками в этом году не было. Цветы привезли из Голландии, Африки, Австралии и от местных поставщиков. Особой популярностью традиционно пользуются тюльпаны, в особенности — пионовидные. На них в некоторых магазинах уже советуют оформлять предзаказ
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