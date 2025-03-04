В Екатеринбурге продавали свежую курицу за 75 рублей, йогурты за 15, а сыр — за 49, но это было в 2014 году. Корреспондент URA.RU сравнил цены из каталога одиннадцатилетней давности с теми, по которым товары продают сейчас. При анализе учитывались скидки и акционные предложения в магазине.
Килограмм свежей курицы стал стоить 161,99 рубля вместо 74,90 рублей (+116,2%). Йогурт в стаканчике «АктиБио» стал дороже на 182,9%, и теперь его продают за 44,99 рубля.
Кефир «Простоквашино» и плавленый сыр President подорожали на 65,09 рубля, вафельные трубочки — на 13,09 рубля, шоколад — на 75,09 рубля, минеральная вода «Архыз» — на 25,09 рубля. В процентном соотношении самым подорожавшим стал безалкогольный напиток «Лаймон фреш», его стоимость выросла на 283,4% за 11 лет — до 152,99 рубля за бутылку.
При этом вес сравниваемых продуктов изменился лишь у части производителей. Например, шоколад Milka в 2014 году весил 80-100 граммов, такой же вес сохранился и сейчас. Сметана «Домик в деревне» весила 400 граммов, однако теперь в стаканах всего 300 граммов. Вес вафельной трубочки уменьшился на пять граммов — до 65 граммов. А напитки не уменьшились в объеме совсем — производители сохранили бутылки по 1,5 литра.
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