СКР разберется в обстоятельствах убийства мигрантом таксиста из Екатеринбурга

В центральный аппарат СК России передадут доклад о расследовании уголовного дела по факту причинения мигрантом тяжкого вреда здоровью, ставшего причиной смерти таксиста в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По поручению главы СКР Александра Бастрыкина руководителем СУ по Свердловской области Богданом Францишко будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и проводимой проверки. А также — всех установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале силового ведомства.
В регионе возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Полученные сведения дают указывают на то, что злоумышленник нелегально находится на территории РФ. Эту информацию также предстоит проверить.
URA.RU выяснили, что свердловский таксист «Яндекса» перевозил в своей машине гражданина Узбекистана. О том, что он нелегал, агентству сообщил источник. О других деталях произошедшего — узнаете из нашего материала.
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