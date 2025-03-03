03 марта 2025

Мобилизованный десантник из Каменска-Уральского погиб на СВО

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Бойца неоднократно награждали за работу на фронте (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Игорь У. погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации его родного города.

«В 2022 году был мобилизован. Служил честно и самоотверженно, за что дважды награжден медалью «Участнику специальной военной операции», медалями «Ветеран боевых действий» и «За спасение погибавших», — пояснили там. Военнослужащий также награжден орденом Мужества посмертно.

Игорь У. родился и вырос в Каменске-Уральском, где с детства проявлял активность и интерес к спорту. Он был выпускником местной школы №7 и техникума торговли и сервиса, а также участвовал в футбольных соревнованиях, защищая честь своего города на региональном уровне. В армии проходил службу в подразделениях ВДВ и особого назначения.

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Мобилизованный уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Игорь У. погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации его родного города. «В 2022 году был мобилизован. Служил честно и самоотверженно, за что дважды награжден медалью «Участнику специальной военной операции», медалями «Ветеран боевых действий» и «За спасение погибавших», — пояснили там. Военнослужащий также награжден орденом Мужества посмертно. Игорь У. родился и вырос в Каменске-Уральском, где с детства проявлял активность и интерес к спорту. Он был выпускником местной школы №7 и техникума торговли и сервиса, а также участвовал в футбольных соревнованиях, защищая честь своего города на региональном уровне. В армии проходил службу в подразделениях ВДВ и особого назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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