Мобилизованный десантник из Каменска-Уральского погиб на СВО

Мобилизованный уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Игорь У. погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации его родного города.
«В 2022 году был мобилизован. Служил честно и самоотверженно, за что дважды награжден медалью «Участнику специальной военной операции», медалями «Ветеран боевых действий» и «За спасение погибавших», — пояснили там. Военнослужащий также награжден орденом Мужества посмертно.
Игорь У. родился и вырос в Каменске-Уральском, где с детства проявлял активность и интерес к спорту. Он был выпускником местной школы №7 и техникума торговли и сервиса, а также участвовал в футбольных соревнованиях, защищая честь своего города на региональном уровне. В армии проходил службу в подразделениях ВДВ и особого назначения.
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