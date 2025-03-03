Мобилизованный десантник из Каменска-Уральского погиб на СВО

04 марта 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Бойца неоднократно награждали за работу на фронте (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Игорь У. погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации его родного города. «В 2022 году был мобилизован. Служил честно и самоотверженно, за что дважды награжден медалью «Участнику специальной военной операции», медалями «Ветеран боевых действий» и «За спасение погибавших», — пояснили там. Военнослужащий также награжден орденом Мужества посмертно. Игорь У. родился и вырос в Каменске-Уральском, где с детства проявлял активность и интерес к спорту. Он был выпускником местной школы №7 и техникума торговли и сервиса, а также участвовал в футбольных соревнованиях, защищая честь своего города на региональном уровне. В армии проходил службу в подразделениях ВДВ и особого назначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизованный уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Игорь У. погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации его родного города. «В 2022 году был мобилизован. Служил честно и самоотверженно, за что дважды награжден медалью «Участнику специальной военной операции», медалями «Ветеран боевых действий» и «За спасение погибавших», — пояснили там. Военнослужащий также награжден орденом Мужества посмертно. Игорь У. родился и вырос в Каменске-Уральском, где с детства проявлял активность и интерес к спорту. Он был выпускником местной школы №7 и техникума торговли и сервиса, а также участвовал в футбольных соревнованиях, защищая честь своего города на региональном уровне. В армии проходил службу в подразделениях ВДВ и особого назначения.