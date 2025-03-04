«Товарищи погибли»: свердловский боец СВО рассказал, как 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ. Видео

Свердловский боец СВО единственный выжил под огнем ВСУ, держа позиции 81 день

04 марта 2025 в 14:51 Размер текста - 17 +

Военнослужащего эвакуировали из-под обстрела в канун Нового года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов, который 81 день удерживал позиции на белогоровском направлении, единственный выжил под огнем ВСУ, после чего неделю отбивался в одиночку. Солдат занял дренаж под дорогой, что помогло получить преимущество перед врагом, но усложнило эвакуацию. Об этом рассказал сам Тумасов. «Заходили на штурм позиций, но попали под обстрел. Не вся группа смогла пробиться, но мне посчастливилось — я зашел. Мы там вчетвером оказались. Эта была труба, дренаж под дорогой. Она имела очень большое значение, так как с нее был хороший вид. Если бы солдаты ВСУ заняли этот опорный пункт, то у них был бы хороший обзор на наши тыловые позиции», — сказал Тумасов для Telegram-канала «УралLive». По его словам, все четверо бойцов были ранены, но через время трое товарищей скончались. Выжившего солдата долго не могли эвакуировать из-за открытой позиции, однако 31 декабря Вадима достали и увезли в госпиталь. «Можно сказать, второй день рождения там», — подчеркнул он. В результате работы Тумасова сохранился плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. В госпитале он узнал, что командование рекомендовало наградить его государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить звание Героя России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов, который 81 день удерживал позиции на белогоровском направлении, единственный выжил под огнем ВСУ, после чего неделю отбивался в одиночку. Солдат занял дренаж под дорогой, что помогло получить преимущество перед врагом, но усложнило эвакуацию. Об этом рассказал сам Тумасов. «Заходили на штурм позиций, но попали под обстрел. Не вся группа смогла пробиться, но мне посчастливилось — я зашел. Мы там вчетвером оказались. Эта была труба, дренаж под дорогой. Она имела очень большое значение, так как с нее был хороший вид. Если бы солдаты ВСУ заняли этот опорный пункт, то у них был бы хороший обзор на наши тыловые позиции», — сказал Тумасов для Telegram-канала «УралLive». По его словам, все четверо бойцов были ранены, но через время трое товарищей скончались. Выжившего солдата долго не могли эвакуировать из-за открытой позиции, однако 31 декабря Вадима достали и увезли в госпиталь. «Можно сказать, второй день рождения там», — подчеркнул он. В результате работы Тумасова сохранился плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. В госпитале он узнал, что командование рекомендовало наградить его государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить звание Героя России.