До пробного ЕГЭ по математике (базовый уровень), который прошел в гимназии №120 в Екатеринбурге в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», дошли не все свердловские топ-чиновники, кто хотел и был заявлен журналистам. В экзамене участвовала только исполняющая обязанности министра образования Светлана Тренихина, заметил корреспондент URA.RU.
«Я не все завершила. Все, что было легко, решила в первые минуты. На те задания, где нужно было подумать и применить формулы, я не стала тратить время, понимая, что работа достаточно простая», — поделилась она после экзамена. При этом за задания, которые успела решить, получила пятерку.
Вместе с ней на «отлично» сдала начальник управления образования Ленинского района Екатерина Пономарева. «Мы довольны результатами. Ведь в школе учились давно, да и дети выросли. Оказывается, многое помним. А отметка — не цель нашего участия. Цель показать, что процедура простая. Пара задач посложнее были, остальное легкое», — добавила Тренихина в беседе с URA.RU.
Участвовать также должны были профильные замгубернатора Павел Креков и вице-мэр Константин Шевченко, а также начальница департамента образования Инна Гумбатова. Шевченко и Гумбатова быть не смогли потому, что поехали на открытие отремонтированной школы №68, в которой в 2023 году рухнул потолок, неотложные дела (но неизвестно, какие именно) появились и у Крекова.
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