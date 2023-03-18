Специалист по подбору персонала объяснила, как понять, что вам пора сменить работу

18 марта 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Человеку стоит сменить работу, если он часто болеет, отметила Анастасия Щукина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Человеку стоить сменить работу, когда она не дает ему возможности для роста и развития. Также работу стоить поменять, если она истощает все ресурсы человека. Об этом рассказала специалист по подбору персонала Анастасия Щукина. «Не бывает идеальной работы, на любом рабочем месте что-то будет вызывать раздражение. Трудности — это еще не повод увольняться. А вот если вы понимаете, что ваша работа не дает вам никакой возможности для развития, то это уже тревожный сигнал», — сообщила Анастасия Щукина, ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она отметила, что застой в развитии крайне опасен для карьеры. Специалист по подбору персонала добавила, что можно не менять работу, если человек не собирается в ближайшие 10 лет уйти на пенсию. Анастасия Щукина добавила, что работнику стоит задуматься об отпуске, если он постоянно болеет. После выхода из отпуска можно поднять вопрос смены места работы. Специалист по подбору персонала отметила, что восстановиться после длительного морального и физического истощения крайне тяжело. Также подумать о смене работы необходимо, если у человека снизилась мотивация.

Человеку стоить сменить работу, когда она не дает ему возможности для роста и развития. Также работу стоить поменять, если она истощает все ресурсы человека. Об этом рассказала специалист по подбору персонала Анастасия Щукина. «Не бывает идеальной работы, на любом рабочем месте что-то будет вызывать раздражение. Трудности — это еще не повод увольняться. А вот если вы понимаете, что ваша работа не дает вам никакой возможности для развития, то это уже тревожный сигнал», — сообщила Анастасия Щукина, ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она отметила, что застой в развитии крайне опасен для карьеры. Специалист по подбору персонала добавила, что можно не менять работу, если человек не собирается в ближайшие 10 лет уйти на пенсию. Анастасия Щукина добавила, что работнику стоит задуматься об отпуске, если он постоянно болеет. После выхода из отпуска можно поднять вопрос смены места работы. Специалист по подбору персонала отметила, что восстановиться после длительного морального и физического истощения крайне тяжело. Также подумать о смене работы необходимо, если у человека снизилась мотивация.