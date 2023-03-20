20 марта 2023

Роспотребнадзор оштрафовал шесть детских садов в свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В отношении детских садов составлены 11 протоколов на общую сумму 133 тысячи рублей Фото:

Роспотребнадзор Первоуральска (Свердловская область) составил 11 протоколов в отношении шести детских садов об административных нарушениях на общую сумму 133 тысячи рублей. Об этом рассказала специалист-эксперт первоуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Валерия Медведева.

«В шести детских садах города выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции, нарушения микробиологических показателей белков жиров и углеводов. Также выявлены бактерии кишечной палочки со стола готовой пищевой продукции и другие нарушения. В отношении должностных и юридических лиц, допустивших данное нарушение, составлены 11 протоколов на общую сумму 133 тысячи рублей», — сказала Валерия Медведева.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском суши-маркете, где отравились горожане, сотрудники Роспотребнадзора выявили опасного паразита. После чего закусочная закрылась до выяснения всех причин и условий произошедшего.

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Роспотребнадзор Первоуральска (Свердловская область) составил 11 протоколов в отношении шести детских садов об административных нарушениях на общую сумму 133 тысячи рублей. Об этом рассказала специалист-эксперт первоуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Валерия Медведева. «В шести детских садах города выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции, нарушения микробиологических показателей белков жиров и углеводов. Также выявлены бактерии кишечной палочки со стола готовой пищевой продукции и другие нарушения. В отношении должностных и юридических лиц, допустивших данное нарушение, составлены 11 протоколов на общую сумму 133 тысячи рублей», — сказала Валерия Медведева. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском суши-маркете, где отравились горожане, сотрудники Роспотребнадзора выявили опасного паразита. После чего закусочная закрылась до выяснения всех причин и условий произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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