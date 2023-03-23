Евросоюз согласовал ускоренную передачу боеприпасов Украине

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Поставки вооружения Украине планируется осуществлять при помощи совместных закупок от стран ЕС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз поддержал план по ускоренной передаче боеприпасов для Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте союза.

«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине», — сообщается на сайте ЕС. Поставки планируется осуществлять при помощи совместных закупок и путем привлечения средств из Европейского фонда мира.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Украине. Также страны ЕС хотят подключить к закупкам вооружения для Киева те страны, которые не входят в союз. Боррель делает из Евросоюза военную машину, пишет «Национальная служба новостей». ЕС увеличил объем фонда мира для оплаты оружия Украине на 2,2 миллиарда евро, сообщает телеканал 360.

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Евросоюз поддержал план по ускоренной передаче боеприпасов для Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте союза. «Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине», — сообщается на сайте ЕС. Поставки планируется осуществлять при помощи совместных закупок и путем привлечения средств из Европейского фонда мира. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Украине. Также страны ЕС хотят подключить к закупкам вооружения для Киева те страны, которые не входят в союз. Боррель делает из Евросоюза военную машину, пишет «Национальная служба новостей». ЕС увеличил объем фонда мира для оплаты оружия Украине на 2,2 миллиарда евро, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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