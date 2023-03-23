Евросоюз согласовал ускоренную передачу боеприпасов Украине

Евросоюз поддержал план по ускоренной передаче боеприпасов для Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте союза.
«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине», — сообщается на сайте ЕС. Поставки планируется осуществлять при помощи совместных закупок и путем привлечения средств из Европейского фонда мира.
Евросоюз поддержал план по ускоренной передаче боеприпасов для Украины. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте союза. «Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине», — сообщается на сайте ЕС. Поставки планируется осуществлять при помощи совместных закупок и путем привлечения средств из Европейского фонда мира. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский фонд мира выделит 1 миллиард евро на помощь Украине. Также страны ЕС хотят подключить к закупкам вооружения для Киева те страны, которые не входят в союз. Боррель делает из Евросоюза военную машину, пишет «Национальная служба новостей». ЕС увеличил объем фонда мира для оплаты оружия Украине на 2,2 миллиарда евро, сообщает телеканал 360.