Бастрыкин заинтересовался обращением екатеринбуржцев, обманутых автосалонами

24 марта 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль обращение 40 екатеринбуржцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку обращения жителей Екатеринбурга, пострадавших от неправомерных действий сотрудников автосалонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «К председателю СК РФ Бастрыкину обратились 40 жителей Екатеринбурга. Граждане пострадали от действий сотрудников автосалонов, принуждавших их оформлять кредиты на автомобили на крайне невыгодных условиях, которые которые значительно превышали стоимость купленных машин», — рассказали в telegram-канале СК РФ. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено провести проверку обращений граждан и предоставить доклад о проверочных мероприятиях. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в пресс-службе СК РФ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку обращения жителей Екатеринбурга, пострадавших от неправомерных действий сотрудников автосалонов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «К председателю СК РФ Бастрыкину обратились 40 жителей Екатеринбурга. Граждане пострадали от действий сотрудников автосалонов, принуждавших их оформлять кредиты на автомобили на крайне невыгодных условиях, которые которые значительно превышали стоимость купленных машин», — рассказали в telegram-канале СК РФ. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено провести проверку обращений граждан и предоставить доклад о проверочных мероприятиях. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в пресс-службе СК РФ.