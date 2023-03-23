23 марта 2023

Разведчиков ГУР заочно арестовали за похищение добровольцев из ДНР

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
В Москве заочно арестовали целую группу граждан Украины Фото:

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал трех граждан Украины, являющимися сотрудниками главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, за то, что они руководили преступным сообществом, которое похищало в РФ добровольцев, воевавших в Донбассе. Дело было возбуждено в марте 2020 года, однако с ходатайством о заочном аресте следствие обратилось лишь 22 марта нынешнего года. Об этом сообщили источники в суде, знакомые с ситуацией.

Басманный суд по ходатайствам следствия заочно арестовал сотрудников ГУР Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского, а также их помощника Владислава Гавриша, передает «Коммерсант». Им назначили меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания. Уголовное дело внимательно изучают сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида ГСУ СКР. Граждан обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также похищении человека организованной группой.

В ноябре 2022 года Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Так, в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал трех граждан Украины, являющимися сотрудниками главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, за то, что они руководили преступным сообществом, которое похищало в РФ добровольцев, воевавших в Донбассе. Дело было возбуждено в марте 2020 года, однако с ходатайством о заочном аресте следствие обратилось лишь 22 марта нынешнего года. Об этом сообщили источники в суде, знакомые с ситуацией. Басманный суд по ходатайствам следствия заочно арестовал сотрудников ГУР Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского, а также их помощника Владислава Гавриша, передает «Коммерсант». Им назначили меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания. Уголовное дело внимательно изучают сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида ГСУ СКР. Граждан обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также похищении человека организованной группой. В ноябре 2022 года Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Так, в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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