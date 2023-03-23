Разведчиков ГУР заочно арестовали за похищение добровольцев из ДНР

24 марта 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

В Москве заочно арестовали целую группу граждан Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал трех граждан Украины, являющимися сотрудниками главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, за то, что они руководили преступным сообществом, которое похищало в РФ добровольцев, воевавших в Донбассе. Дело было возбуждено в марте 2020 года, однако с ходатайством о заочном аресте следствие обратилось лишь 22 марта нынешнего года. Об этом сообщили источники в суде, знакомые с ситуацией. Басманный суд по ходатайствам следствия заочно арестовал сотрудников ГУР Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского, а также их помощника Владислава Гавриша, передает « Коммерсант ». Им назначили меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания. Уголовное дело внимательно изучают сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида ГСУ СКР. Граждан обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также похищении человека организованной группой. В ноябре 2022 года Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Так, в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал трех граждан Украины, являющимися сотрудниками главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, за то, что они руководили преступным сообществом, которое похищало в РФ добровольцев, воевавших в Донбассе. Дело было возбуждено в марте 2020 года, однако с ходатайством о заочном аресте следствие обратилось лишь 22 марта нынешнего года. Об этом сообщили источники в суде, знакомые с ситуацией. Басманный суд по ходатайствам следствия заочно арестовал сотрудников ГУР Вячеслава Орехова и Дмитрия Шиманского, а также их помощника Владислава Гавриша, передает «Коммерсант». Им назначили меру пресечения в виде заочного заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания. Уголовное дело внимательно изучают сотрудники управления по расследованию военных преступлений и геноцида ГСУ СКР. Граждан обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также похищении человека организованной группой. В ноябре 2022 года Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Так, в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.