«Фонтанка»: смерть курсантов под Петербургом связали с употреблением наркотиков

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Курсанты умерли из-за химического вещества, пишет «Фонтанка» Фото:

Смерть трех курсантов Военной академии имени С. М. Буденного в Ленобласти могла быть следствием употребления неизвестного химического вещества. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

«Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — написали в издании. Уточняется, что перед инцидентом они ходили в увольнение.

Ранее в СМИ сообщали, что в Ленобласти скончались трое курсантов Военной академии связи имени С. М. Буденного. Перед смертью у молодых людей были признаки эпилепсии. Все они умерли в течение полутора часов. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружили, пишет «Царьград».

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Смерть трех курсантов Военной академии имени С. М. Буденного в Ленобласти могла быть следствием употребления неизвестного химического вещества. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. «Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — написали в издании. Уточняется, что перед инцидентом они ходили в увольнение. Ранее в СМИ сообщали, что в Ленобласти скончались трое курсантов Военной академии связи имени С. М. Буденного. Перед смертью у молодых людей были признаки эпилепсии. Все они умерли в течение полутора часов. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружили, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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