«Фонтанка»: смерть курсантов под Петербургом связали с употреблением наркотиков

Смерть трех курсантов Военной академии имени С. М. Буденного в Ленобласти могла быть следствием употребления неизвестного химического вещества. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.
«Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — написали в издании. Уточняется, что перед инцидентом они ходили в увольнение.
Ранее в СМИ сообщали, что в Ленобласти скончались трое курсантов Военной академии связи имени С. М. Буденного. Перед смертью у молодых людей были признаки эпилепсии. Все они умерли в течение полутора часов. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружили, пишет «Царьград».
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