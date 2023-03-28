«Фонтанка»: смерть курсантов под Петербургом связали с употреблением наркотиков

28 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Курсанты умерли из-за химического вещества, пишет «Фонтанка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смерть трех курсантов Военной академии имени С. М. Буденного в Ленобласти могла быть следствием употребления неизвестного химического вещества. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. «Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — написали в издании. Уточняется, что перед инцидентом они ходили в увольнение. Ранее в СМИ сообщали, что в Ленобласти скончались трое курсантов Военной академии связи имени С. М. Буденного. Перед смертью у молодых людей были признаки эпилепсии. Все они умерли в течение полутора часов. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружили, пишет «Царьград».

Смерть трех курсантов Военной академии имени С. М. Буденного в Ленобласти могла быть следствием употребления неизвестного химического вещества. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. «Как рассказал 28 марта источник, знакомый с ситуацией, молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — написали в издании. Уточняется, что перед инцидентом они ходили в увольнение. Ранее в СМИ сообщали, что в Ленобласти скончались трое курсантов Военной академии связи имени С. М. Буденного. Перед смертью у молодых людей были признаки эпилепсии. Все они умерли в течение полутора часов. Телесных повреждений при осмотре тел не обнаружили, пишет «Царьград».