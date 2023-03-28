Трое курсантов погибли в военной академии под Питером в течение 1,5 часов

В Сертолово Ленинградской области трое курсантов Военной академии связи им. С. М. Буденного погибли предположительно от эпилепсии. Работники скорой медицинской помощи не успели оказать помощь. Военнослужащие скончались в течение полутора часов.
«Трое 20-летних контрактников Военной академии связи им. С. М. Буденного скончались в течение полутора часов», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что у погибших курсантов перед смертью были признаки эпилепсии. Накануне гибели военнослужащие отправлялись в увольнительное, вернувшись на вечернее построение. Следующим утром у троих курсантов резко ухудшилось состояние и пошла пена изо рта. Через полтора часа они скончались, передает telegram-канал.
URA.RU направило запрос в Военную академию связи им. С. М. Буденного с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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