Трое курсантов погибли в военной академии под Питером в течение 1,5 часов

28 марта 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Врачи скорой помощи не успели оказать помощь курсантам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сертолово Ленинградской области трое курсантов Военной академии связи им. С. М. Буденного погибли предположительно от эпилепсии. Работники скорой медицинской помощи не успели оказать помощь. Военнослужащие скончались в течение полутора часов. «Трое 20-летних контрактников Военной академии связи им. С. М. Буденного скончались в течение полутора часов», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что у погибших курсантов перед смертью были признаки эпилепсии. Накануне гибели военнослужащие отправлялись в увольнительное, вернувшись на вечернее построение. Следующим утром у троих курсантов резко ухудшилось состояние и пошла пена изо рта. Через полтора часа они скончались, передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Военную академию связи им. С. М. Буденного с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Сертолово Ленинградской области трое курсантов Военной академии связи им. С. М. Буденного погибли предположительно от эпилепсии. Работники скорой медицинской помощи не успели оказать помощь. Военнослужащие скончались в течение полутора часов. «Трое 20-летних контрактников Военной академии связи им. С. М. Буденного скончались в течение полутора часов», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что у погибших курсантов перед смертью были признаки эпилепсии. Накануне гибели военнослужащие отправлялись в увольнительное, вернувшись на вечернее построение. Следующим утром у троих курсантов резко ухудшилось состояние и пошла пена изо рта. Через полтора часа они скончались, передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в Военную академию связи им. С. М. Буденного с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.