Жителям отдаленных поселков ХМАО окажут помощь квалифицированные врачи

Врачи проведут выездные приемы в отдаленных селах Нижневартовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи окружного центра профпатологии окажут помощь жителям отдаленных поселений Нижневартовского района ХМАО и представителям коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Врачи окружного центра профпатологии в весенне-летний период посетят пять населенных пунктов — это Аган (4-6 июля), Варьеган (8-13 июля), Зайцева Речка (15-17 июля), Вата (19-21 июля), Корлики (24-26 июля). Глава района Борис Саломатин поручил заранее оповестить жителей, проживающих на стойбищах, о графике работы центра профпатологии», — сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовский район официально».

Вопрос оказания медицинской помощи обсуждался на заседании координационного совета по оказанию помощи отдельным категориям граждан. Борис Саломатин также заслушал доклад о госпитализации ветеранов Великой Отечественной войны для ежегодного обследования здоровья. Эта работа в районе уже началась и к 9 мая будет завершена.

Ранее URA.RU рассказало, что Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о мерах поддержки семей участников СВО. Кроме региональных мер, в районе действует и муниципальная поддержка.