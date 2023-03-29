29 марта 2023

Жителям отдаленных поселков ХМАО окажут помощь квалифицированные врачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи проведут выездные приемы в отдаленных селах Нижневартовского района Фото:

Врачи окружного центра профпатологии окажут помощь жителям отдаленных поселений Нижневартовского района ХМАО и представителям коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Врачи окружного центра профпатологии в весенне-летний период посетят пять населенных пунктов — это Аган (4-6 июля), Варьеган (8-13 июля), Зайцева Речка (15-17 июля), Вата (19-21 июля), Корлики (24-26 июля). Глава района Борис Саломатин поручил заранее оповестить жителей, проживающих на стойбищах, о графике работы центра профпатологии», — сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовский район официально».

Вопрос оказания медицинской помощи обсуждался на заседании координационного совета по оказанию помощи отдельным категориям граждан. Борис Саломатин также заслушал доклад о госпитализации ветеранов Великой Отечественной войны для ежегодного обследования здоровья. Эта работа в районе уже началась и к 9 мая будет завершена.

Ранее URA.RU рассказало, что Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о мерах поддержки семей участников СВО. Кроме региональных мер, в районе действует и муниципальная поддержка.

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Врачи окружного центра профпатологии окажут помощь жителям отдаленных поселений Нижневартовского района ХМАО и представителям коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «Врачи окружного центра профпатологии в весенне-летний период посетят пять населенных пунктов — это Аган (4-6 июля), Варьеган (8-13 июля), Зайцева Речка (15-17 июля), Вата (19-21 июля), Корлики (24-26 июля). Глава района Борис Саломатин поручил заранее оповестить жителей, проживающих на стойбищах, о графике работы центра профпатологии», — сообщает пресс-служба администрации в telegram-канале «Нижневартовский район официально». Вопрос оказания медицинской помощи обсуждался на заседании координационного совета по оказанию помощи отдельным категориям граждан. Борис Саломатин также заслушал доклад о госпитализации ветеранов Великой Отечественной войны для ежегодного обследования здоровья. Эта работа в районе уже началась и к 9 мая будет завершена. Ранее URA.RU рассказало, что Борис Саломатин доложил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о мерах поддержки семей участников СВО. Кроме региональных мер, в районе действует и муниципальная поддержка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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