Пушилин предупредил о переброске дополнительных резервов ВСУ в Бахмут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Пушилин отметил большие потери ВСУ в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы в Бахмут (Артемовск), приказа оставлять город не было. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Артемовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК „Вагнер“ работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Однако он отметил, что оставшиеся в городе украинские войска несут большие потери.

Ранее стало известно, что в марте потери ВСУ в Бахмуте выросли до 450—480 человек в сутки. В это число входят раненые, пленные и пропавшие без вести. Украинские бойцы сдаются в первую очередь из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки, рассказывал пленный военнослужащий. Пушилин сообщал, что город скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Бои за город происходят в рамках российской спецоперации по защите Донбасса.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы в Бахмут (Артемовск), приказа оставлять город не было. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК „Вагнер“ работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Однако он отметил, что оставшиеся в городе украинские войска несут большие потери. Ранее стало известно, что в марте потери ВСУ в Бахмуте выросли до 450—480 человек в сутки. В это число входят раненые, пленные и пропавшие без вести. Украинские бойцы сдаются в первую очередь из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки, рассказывал пленный военнослужащий. Пушилин сообщал, что город скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Бои за город происходят в рамках российской спецоперации по защите Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...