Пушилин предупредил о переброске дополнительных резервов ВСУ в Бахмут

30 марта 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Пушилин отметил большие потери ВСУ в Бахмуте Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы в Бахмут (Артемовск), приказа оставлять город не было. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК „Вагнер“ работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Однако он отметил, что оставшиеся в городе украинские войска несут большие потери. Ранее стало известно, что в марте потери ВСУ в Бахмуте выросли до 450—480 человек в сутки. В это число входят раненые, пленные и пропавшие без вести. Украинские бойцы сдаются в первую очередь из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки, рассказывал пленный военнослужащий. Пушилин сообщал, что город скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Бои за город происходят в рамках российской спецоперации по защите Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы в Бахмут (Артемовск), приказа оставлять город не было. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК „Вагнер“ работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Однако он отметил, что оставшиеся в городе украинские войска несут большие потери. Ранее стало известно, что в марте потери ВСУ в Бахмуте выросли до 450—480 человек в сутки. В это число входят раненые, пленные и пропавшие без вести. Украинские бойцы сдаются в первую очередь из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки, рассказывал пленный военнослужащий. Пушилин сообщал, что город скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Бои за город происходят в рамках российской спецоперации по защите Донбасса.