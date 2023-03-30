Пушилин предупредил о переброске дополнительных резервов ВСУ в Бахмут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные резервы в Бахмут (Артемовск), приказа оставлять город не было. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Артемовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК „Вагнер“ работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Однако он отметил, что оставшиеся в городе украинские войска несут большие потери.
Ранее стало известно, что в марте потери ВСУ в Бахмуте выросли до 450—480 человек в сутки. В это число входят раненые, пленные и пропавшие без вести. Украинские бойцы сдаются в первую очередь из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки, рассказывал пленный военнослужащий. Пушилин сообщал, что город скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Бои за город происходят в рамках российской спецоперации по защите Донбасса.
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