Пушилин анонсировал скорое окружение Бахмута

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Бахмут будет вскоре окружен российскими войсками, подчеркнул Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Бахмут (Артемовск) скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По Артемовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире «Первого канала». Он уточнил, что уже сейчас все дороги, ведущие в город, находятся под контролем ВС РФ.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С августа прошлого года идут интенсивные бои между украинскими и российскими войсками за город Бахмут.

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Город Бахмут (Артемовск) скоро попадет под фактическое окружение российскими войсками. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «По Артемовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении», — подчеркнул Денис Пушилин в эфире «Первого канала». Он уточнил, что уже сейчас все дороги, ведущие в город, находятся под контролем ВС РФ. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С августа прошлого года идут интенсивные бои между украинскими и российскими войсками за город Бахмут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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