Председатель заксобрания Свердловской области рассказала о поддержке многодетной семьи в ДНР

Свердловский председатель заксобрания Бабушкина передала компьютер многодетной семье в Макеевке

31 марта 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания привезли ноутбук семье по поручению Бабушкиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о многодетной семье из Макеевки (ДНР) которую она взяла под личное попечительство в прошлом году. Об этом Бабушкина сообщила в социальных сетях. «В семье семь детей — родителей у ребят нет, погибли. Самому младшему члену семьи 4 года, старшей дочери 22 года — она оформила опеку над своими братьями, взяв на себя всю заботу и ответственность. От ребят поступила просьба: нужен компьютер для занятий, которые сейчас проходят в удаленном режиме», — рассказала на своей странице «Вконтакте» председатель заксобрания Свердловской области. По поручению Бабушкиной, ноутбук для детей передали другие депутаты заксо, посетившие Макеевку. Кроме того, помощь была оказана жителям других населенных пунктов, а также российским военнослужащим, добавила Бабушкина. «Для детского дома в Мелитополе они привезли пять тонн гуманитарной помощи — постельное белье, подушки, одежду и обувь, одеяла, средства гигиены, лекарства, канцелярские принадлежности, альбомы, тетради, компьютеры. Для бойцов — полевые бани», — добавила Бабушкина.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина рассказала о многодетной семье из Макеевки (ДНР) которую она взяла под личное попечительство в прошлом году. Об этом Бабушкина сообщила в социальных сетях. «В семье семь детей — родителей у ребят нет, погибли. Самому младшему члену семьи 4 года, старшей дочери 22 года — она оформила опеку над своими братьями, взяв на себя всю заботу и ответственность. От ребят поступила просьба: нужен компьютер для занятий, которые сейчас проходят в удаленном режиме», — рассказала на своей странице «Вконтакте» председатель заксобрания Свердловской области. По поручению Бабушкиной, ноутбук для детей передали другие депутаты заксо, посетившие Макеевку. Кроме того, помощь была оказана жителям других населенных пунктов, а также российским военнослужащим, добавила Бабушкина. «Для детского дома в Мелитополе они привезли пять тонн гуманитарной помощи — постельное белье, подушки, одежду и обувь, одеяла, средства гигиены, лекарства, канцелярские принадлежности, альбомы, тетради, компьютеры. Для бойцов — полевые бани», — добавила Бабушкина.