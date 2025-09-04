«Урал Опера Балет» готовит премьеру нового театрального сезона — оперу «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, которую последний раз ставили пять лет назад. Итальянская комедия будет красочной и, как планируется, займет прочное положение в репертуаре театра, узнало URA.RU.
«Мы очень верим, что те артисты, которые у нас работают, откроются иным образом. А некоторые солисты, которые раньше не блистали в больших партиях, в этой постановке откроются в течение сезона. Я надеюсь, что опера „Севильский цирюльник“ для сегодняшнего театра „Урал Опера Балет“ станет изюминкой, а не проходной оперой, которая есть в каждом театре. Постановка покажет, что наш театр способен и на тонкую комедию», — сказала режиссер Надежда Столбова.
Сюжет оперы не меняли. Горожане смогут познакомиться с историей графа Альмавива, который влюблен в юную Розину, воспитанницу старого и скупого доктора Бартоло. Старик мечтает жениться на девушке, чтобы получить ее наследство, тем временем граф и цирюльник Фигаро разрабатывают план женитьбы. Сначала Альмавива переодевается в певца Линдора, затем проникает в дом Бартоло, представляясь пьяным солдатом, а в финале подменяет учителя музыки Розины и делает предложение красавице.
В «Урал Опера Балет» решили отказаться от смены декораций и поместить героев в «шкатулку». Атмосфера, происходящего на сцене, будет меняться лишь за счет игры света, появляющихся из окон и дверей элементов, постоянной смены костюмов главных героев.
Что касается образов героев, они будут яркими, ироничными. Характер каждого персонажа отразится в прическах, нарядах и других деталях. Например, богатый Альмавива, претворяясь бедным человеком, все равно будет щеголять в дорогих костюмах. Розина предстанет этакой кокеткой в неглиже, то похожей на балерину из шкатулки, а Бартоло предстанет внешне неприятным героем.
Главным дирижером оперы выступил Константин Чудовский, художественным руководителем оперы — Алессандро Биччи. Последний также расшифровывает тонкий итальянский юмор XVIII века. «Он помогал нам, русским людям на Урале, понять, как эту историю сейчас преподнести. Важно было пошутить таким образом, чтобы зритель понял», — пояснила Столбова.
За хореографию отвечает Мария Сиукаева, а декорации и костюмы — Ксения Кочубей, обе знакомы екатеринбуржцам по спектаклю «Дюймовочка». Премьера «Севильского цирюльника» пройдет с 10 по 12 октября.
