Синоптики ХМАО прогнозируют потепление на выходные

Воскресенье будет самым теплым днем на этой неделе в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После похолодания в ХМАО придет тепло. К концу недели температура воздуха прогреется до +10 °С. Об этом URA.RU сообщили в окружном гидрометцентре.

«Днем 01/04: небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), по востоку преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура +3,+8 °С, местами +1,-4 °С; 02/04 Переменная облачность. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), днем местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -1,+4 °С, местами до -6 °С, днем +5,+10 °С», — сообщили синоптики.

По данным сайта Gismeteo, самые теплые выходные ждут жителей Ханты-Мансийска. Там, по данным портала, температура прогреется до +6 °С. В Сургуте и Нижневартовске столбик термометра поднимется до +5 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют в ХМАО резкие перепады температур. За ночь температура может изменяться на 30 °С.