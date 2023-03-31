Власти Екатеринбурга рассказали, в каком случае могут отказать в приеме в первый класс

Родители, чьи дети в 2023 году пойдут в первые классы, могут получить отказ при записи ребенка в школу. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.
«В случае наличия различий адреса, указанном в заявлении, с адресом, закрепленным за муниципальной общеобразовательной организацией, по заявлению будет сформирован отказ. Причиной отказа станет отсутствие привязки указанного адреса за выбранной муниципальной общеобразовательной организацией», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Первый этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года. В школах Екатеринбурга открыто 24 624 мест для первоклассников. Прием будут осуществлять 157 образовательных учреждений.
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