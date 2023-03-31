Власти Екатеринбурга рассказали, в каком случае могут отказать в приеме в первый класс

Мэрия Екатеринбурга: получить отказ в приеме в школу можно из-за проблем с заявлением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, учеба, школа, начальная школа, ученица
Причиной отказа станет отсутствие  привязки указанного адреса за выбранной школой Фото:

Родители, чьи дети в 2023 году пойдут в первые классы, могут получить отказ при записи ребенка в школу. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

«В случае наличия различий адреса, указанном в заявлении, с адресом, закрепленным за муниципальной общеобразовательной организацией, по заявлению будет сформирован отказ. Причиной отказа станет отсутствие привязки указанного адреса за выбранной муниципальной общеобразовательной организацией», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Первый этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года. В школах Екатеринбурга открыто 24 624 мест для первоклассников. Прием будут осуществлять 157 образовательных учреждений.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Родители, чьи дети в 2023 году пойдут в первые классы, могут получить отказ при записи ребенка в школу. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга. «В случае наличия различий адреса, указанном в заявлении, с адресом, закрепленным за муниципальной общеобразовательной организацией, по заявлению будет сформирован отказ. Причиной отказа станет отсутствие привязки указанного адреса за выбранной муниципальной общеобразовательной организацией», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Первый этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года. В школах Екатеринбурга открыто 24 624 мест для первоклассников. Прием будут осуществлять 157 образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...