Власти Екатеринбурга рассказали, в каком случае могут отказать в приеме в первый класс

Мэрия Екатеринбурга: получить отказ в приеме в школу можно из-за проблем с заявлением

31 марта 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Причиной отказа станет отсутствие привязки указанного адреса за выбранной школой Фото: Размик Закарян © URA.RU Родители, чьи дети в 2023 году пойдут в первые классы, могут получить отказ при записи ребенка в школу. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга. «В случае наличия различий адреса, указанном в заявлении, с адресом, закрепленным за муниципальной общеобразовательной организацией, по заявлению будет сформирован отказ. Причиной отказа станет отсутствие привязки указанного адреса за выбранной муниципальной общеобразовательной организацией», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Первый этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года. В школах Екатеринбурга открыто 24 624 мест для первоклассников. Прием будут осуществлять 157 образовательных учреждений.

Родители, чьи дети в 2023 году пойдут в первые классы, могут получить отказ при записи ребенка в школу. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга. «В случае наличия различий адреса, указанном в заявлении, с адресом, закрепленным за муниципальной общеобразовательной организацией, по заявлению будет сформирован отказ. Причиной отказа станет отсутствие привязки указанного адреса за выбранной муниципальной общеобразовательной организацией», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Первый этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года. В школах Екатеринбурга открыто 24 624 мест для первоклассников. Прием будут осуществлять 157 образовательных учреждений.