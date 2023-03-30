30 марта 2023

В МЧС заявили, что пермский арт-объект «Счастье не за горами» затопит в 2023 году

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Затопило арт-объект «Счастье не за горами». Пермь, половодье, счастье не за горами
Арте-объект точно затопит этой весной Фото:

Из-за половодья в Перми весной 2023 года снова будет затоплен арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Камы. Об этом сегодня на брифинге в региональном управлении МЧС сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов.

«Что касается надписи, арт объекта, то его точно затопит. Но это штатная ситуация, при которой арт-объект получит дополнительное внимание, будет фотозоной. Нижняя часть набережной так и проектировалась с расчетом на подтопление» — сказал Александр Михайлов.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весной 2023 года не ожидается рисков возникновения ЧС. Причина — прохождение паводка в несколько пиков и невысокий уровень снежного покрова.

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Из-за половодья в Перми весной 2023 года снова будет затоплен арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Камы. Об этом сегодня на брифинге в региональном управлении МЧС сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов. «Что касается надписи, арт объекта, то его точно затопит. Но это штатная ситуация, при которой арт-объект получит дополнительное внимание, будет фотозоной. Нижняя часть набережной так и проектировалась с расчетом на подтопление» — сказал Александр Михайлов. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весной 2023 года не ожидается рисков возникновения ЧС. Причина — прохождение паводка в несколько пиков и невысокий уровень снежного покрова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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